Quarto, esplosione in una palazzina: un ferito. Carabinieri sul posto

Esplosione a Quarto, in via Santa Maria. Alla base della deflagrazione lo stoccaggio non autorizzato di alcuni petardi all’interno di un appartamento privato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Quarto, esplosione in una palazzina: c’è un ferito. Carabinieri sul posto

Dalle prime informazioni raccolte, risulta che, a seguito dell’esplosione, che ha provocato la caduta di una parete, una persona è rimasta ferita ed è attualmente ricoverata presso l’Ospedale Santa Maria Delle Grazie di Pozzuoli. Tantissime le persone riversatesi in questo momento in strada. Tam-tam sui social network e sui gruppi Facebook, dove i cittadini chiedono spiegazioni in merito all’accaduto a seguito del forte boato udito anche a chilometri di distanza e in diversi punti della città.

Secondo una prima ricostruzione, a innescare l’incendio sarebbe stato il flex che un fabbro stava usando all’interno di un deposito dove erano stoccati petardi e altri fuochi d’artificio. L’intera palazzina è stata evacuata: si tratta di circa 12 persone in attesa di comprendere l’eventuale agibilità del proprio appartamento per poter fare rientro. L’area intorno all’esplosione è stata interdetta alla circolazione. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, anche gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco.