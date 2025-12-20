Quarto, è il giorno del dolore: oggi i funerali i funerali di Vincenzo Pepe

La città di Quarto è in lutto per la tragica scomparsa di Vincenzo Pepe, il ragazzo di 16 anni coinvolto in un incidente stradale ad Arco Felice, località di Pozzuoli, lo scorso 15 dicembre. Il giovane stava andando a scuola per partecipare a una gita quando, a bordo del suo scooter insieme a un amico di 17 anni, è stato travolto da un’auto. Il conducente dell’auto, un uomo di 41 anni, è attualmente indagato per omicidio stradale.

Lutto cittadino a Quarto: i funerali di Vincenzo Pepe

Il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, ha annunciato che le esequie di Vincenzo si terranno oggi sabato 20 dicembre alle ore 14:00 presso la Parrocchia “Gesù Divino Maestro”. In occasione dei funerali, il Comune ha proclamato il lutto cittadino per esprimere il cordoglio e la vicinanza alla famiglia. “Come comunità vogliamo partecipare al dolore dei familiari e onorare la memoria di Vincenzo”, ha dichiarato il sindaco Sabino.

La tragedia che ha scosso Quarto

Secondo quanto raccontato dai familiari, la mamma di Vincenzo aveva cercato di convincerlo a non prendere lo scooter, offrendosi di accompagnarlo in auto. Il ragazzo aveva però deciso di partire con il motorino.