Si sono svolti questo pomeriggio, in un clima di profondo dolore e commozione, i funerali di Vincenzo Pepe, il ragazzo di 16 anni morto nel tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 15 dicembre ad Arco Felice, nel territorio di Pozzuoli. Quarto, il comune in cui il giovane viveva, si è fermato per l’ultimo saluto: proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie.

Quarto dice addio a Vincenzo Pepe: comunità in lacrime ai funerali del 16enne

La chiesa della Parrocchia “Gesù Divino Maestro” era gremita di familiari, amici, compagni di scuola e semplici cittadini, tutti stretti attorno alla famiglia Pepe, distrutta da una perdita improvvisa. Vincenzo stava andando a scuola per partecipare a una gita quando, insieme a un amico di 17 anni, è rimasto coinvolto nel terribile incidente. Come raccontato nei giorni scorsi dai familiari, la mamma gli aveva suggerito di non prendere lo scooter e si era offerta di accompagnarlo in auto, ma il ragazzo aveva deciso di usare il motorino. Un destino crudele che ha spezzato troppo presto una giovane vita. Il 41enne alla guida dell’auto coinvolta nel sinistro è attualmente indagato per omicidio stradale.

“Che resti nelle nostre menti il suo sorriso”

Durante l’omelia, il parroco don Gennaro Guardascione ha rivolto parole toccanti ai presenti, invitando a custodire il ricordo più bello di Vincenzo: «Che resti nelle nostre menti il sorriso di questo ragazzo e vivremo con la gioia e la forza che solo chi vive con grinta la propria vita può avere».

La morte di Vincenzo ha profondamente scosso l’intera comunità flegrea. In queste ore sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia, molti dei quali affidati ai social. “Era un ragazzo dolcissimo”, scrivono in tanti, ricordandone il sorriso, la gentilezza e la voglia di vivere.