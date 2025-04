Accoltellato da coetanei. 14enne finisce al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove ieri sera i carabinieri sono intervenuti per ricostruire quello che assume i contorni dell’ennesimo episodio di violenza minorile.

Quarto, 14enne accoltellato alla gamba: denunciati due coetanei

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il giovane sarebbe stato aggredito da due coetanei mentre si trovava a passeggio al corso Italia di Quarto, nei pressi di un distributore Esso. I due, per motivi ancora da chiarire, avrebbero colpito il ragazzo alla gamba destra con un coltello.

Il 14enne è attualmente ricoverato in osservazione, le sue condizioni non sarebbero gravi. Intanto, i carabinieri della Tenenza di Quarto hanno identificato e denunciato due minori, di 16 e 14 anni, ritenuti responsabili dell’aggressione. Sono in corso ulteriori indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e il movente del gesto.