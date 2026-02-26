Due minorenni sorpresi con un coltello. Ad Arzano, questa mattina i carabinieri della Tenenza locale sono intervenuti all’interno dell’istituto scolastico Don Geremia Piscopo, in via Napoli 57, dopo la segnalazione della dirigente.

Arzano, coltelli in classe: arrivano i carabinieri. Denunciati due 15enni

Durante una normale lezione di matematica, un ragazzo di 15 anni, seduto al proprio posto, ha estratto dalla tasca un coltello a scatto a doppia lama, appoggiandolo sul banco. Il rumore metallico dell’arma ha interrotto la spiegazione del docente, che è subito intervenuto, ha preso il coltello e ha informato la presidenza.

Pochi minuti dopo sono arrivati i militari dell’Arma, che hanno sequestrato l’oggetto e, d’intesa con il personale scolastico, hanno esteso i controlli anche agli altri studenti presenti in aula. Nel corso delle verifiche è stato rinvenuto un secondo coltello, questa volta da cucina, nello zaino di un altro 15enne. Le due armi sono state sequestrate. I carabinieri hanno denunciato entrambi i minorenni per porto di oggetti atti ad offendere. I ragazzi sono stati successivamente affidati ai rispettivi genitori.