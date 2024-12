Qualità della vita, vince Bergamo: provincia di Napoli penultima. Meglio Benevento e Avellino

La classifica annuale sulla qualità della vita nelle province italiane, pubblicata dal Sole 24 Ore, vede Napoli al 106º posto su 107, precedendo solo Reggio Calabria. In Campania se la cavano meglio soltanto Avellino e Benevento.

Qualità della vita, Bergamo stravince: Napoli penultima. Meglio Benevento e Avellino

L’indagine valuta il benessere attraverso 90 indicatori suddivisi in sei macro-categorie: Ricchezza e consumi; Affari e lavoro; Ambiente e servizi; Demografia, società e salute; Giustizia e sicurezza; Cultura e tempo libero. Napoli mostra performance particolarmente critiche in diverse aree:

Ricchezza e consumi: ultima posizione

Giustizia e sicurezza: terzultima posizione

Ambiente e servizi: 101ª posizione

Tuttavia, si registrano segnali positivi nel settore “Affari e lavoro”, dove Napoli occupa il 24º posto, evidenziando una crescita significativa dal 2017 al 2022. La classifica evidenzia una disparità tra Nord e Sud Italia, con le province meridionali che occupano prevalentemente le posizioni inferiori. Al vertice della classifica 2024 si trova Bergamo, seguita da Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda le altre province campane, Caserta si posiziona in 101ª posizione, in calo di tre posti rispetto all’anno precedente; Salerno in 92ª posizione, in diminuzione di quattro posizioni; Avellino in 73ª posizione, con un miglioramento di sei posti; Benevento in 76ª posizione, guadagnando due posizioni. Questi dati sottolineano le sfide significative che Napoli e altre province del Sud devono affrontare per migliorare la qualità della vita dei loro cittadini.