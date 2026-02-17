Da domenica mattina è interdetta alla circolazione stradale via Palumbo a Qualiano, arteria di collegamento tra la circumvallazione esterna e via Giuseppe di Vittorio. Una voragine si è formata in mezzo alla carreggiata sotto l’effetto delle piogge torrenziali del weekend. Per fortuna non ci sono stati feriti. I primi a intervenire sono stati sabato notte i Vigili del Fuoco.

Qualiano, voragine in via Palumbo: chiusa la strada. Convocato tavolo tecnico per accertare responsabilità

Prima di avviare i lavori di ripristino, il Comune ha convocato un tavolo tecnico con la società fornitrice del gas che qualche mese fa ha effettuato lavori di manutenzione al metanodotto proprio in quel punto. Non si esclude che il cedimento del manto stradale sia dovuto all’intervento della ditta.

Al momento la strada resta chiusa in attesa di accertare le responsabilità del danno. Una misura necessaria per la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti. Il traffico veicolare è deviato su via Falcone. All’esito del tavolo tecnico sarà possibile capire se a procedere agli immediati lavori di ripristino sarà la società del gas o il comune di Qualiano.