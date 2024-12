Tentato furto questa notte alla farmacia Pezzullo di via Giuseppe di Vittorio a Qualiano. Ignoti hanno tentato di portare via i farmaci presenti nell’attività ma il sistema di antifurto li ha messi in fuga.

Qualiano, tentato furto in farmacia: il nebbiogeno mette in fuga i ladri

Secondo una prima ricostruzione, i ladri hanno forzato la serranda e si sono introdotti nei locali della farmacia. Durante il raid, però, è scattato il nebbiogeno antifurto che ha saturato l’aria di fumi e ha costretto i malviventi a darsi alla fuga.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio per risalire all’identità dei balordi. Acquisite anche le immagini di videosorveglianza dell’attività commerciale che mostra tutte le fasi del tentato raid. Danneggiata la saracinesca.