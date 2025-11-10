Qualiano, ordinanza anti-lucciole del sindaco De Leonardis: 500 euro di multa per prostitute e clienti

Una vicenda annosa e mai risolta: prostituzione in strada ed in pieno giorno nella zona di Ponte Riccio tra Giugliano e Qualiano. Il sindaco qualianese, Raffaele De Leonardis, ha firmato una nuova ordinanza per provare a contrastare il fenomeno. “Un provvedimento urgente – spiega il primo cittadino – di contrasto al fenomeno della prostituzione su strada nelle aree periferiche di Qualiano, in particolare lungo la Circumvallazione Esterna e la zona ASI, dove la situazione di degrado e pericolo per la circolazione è diventata insostenibile”.

Qualiano, ordinanza anti-luccione del sindaco De Leonardis: 500 euro di multa per prostitute e clienti

Una necessità concreta di tutela del decoro urbano e della sicurezza pubblica. De Leonardiis aggiunge che si tratta di una decisione a difesa dei cittadini, del diritto al quieto vivere e della vivibilità di aree troppo spesso luogo di comportamenti indecorosi e pericolosi. L’ordinanza vieta qualsiasi forma di adescamento o contrattazione di prestazioni sessuali a pagamento su strada, sia da parte di chi esercita il meretricio sia da parte dei clienti, con sanzioni fino a 500 euro. Inoltre, è vietato rallentare, fermarsi o compiere manovre pericolose per contattare tali soggetti.

“Lavoreremo in stretta sinergia con la Prefettura di Napoli e le forze dell’ordine – aggiunge il sindaco di Qualiano – per garantire che le norme siano rispettate”. Un’ordinanza simile a quella già adottata nel 2024 dal comune di Giugliano dopo gli appelli della comunità parrocchiale di San Matteo.