Nella serata di sabato 26 luglio, gli agenti della Polizia Municipale di Qualiano, sotto il coordinamento diretto del Comandante Ten. Col. Gaetano Cerasuolo, hanno portato a termine una complessa operazione di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto di C.C., 28 anni, residente a Giugliano in Campania e già gravato da numerosi precedenti penali.

Qualiano, inseguimento da film: arrestato 28enne di Giugliano in fuga con droga a bordo

Durante un posto di controllo in via Santa Maria a Cubito, l’uomo, a bordo di una Smart Fortwo priva di assicurazione, ha ignorato l’alt intimato dagli agenti, ha provato ad investirne uno dandosi alla fuga ingaggiando un pericoloso inseguimento ad alta velocità per le vie di Qualiano e Giugliano. L’inseguimento, protrattosi per diversi chilometri, è terminato in via Carrafiello, nei pressi di un campo rom, dove il fuggitivo urtando violentemente l’auto della municipale è finito in un canale stradale di scolo delle acque superficiali dove è stato bloccato e tratto in arresto.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha portato al sequestro di oltre 18 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana, denaro contante in banconote di piccolo taglio e due telefoni cellulari. L’arrestato, sottoposto alla misura dell’affidamento in prova e con precedenti per rapina, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, è stato tradotto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia Municipale di Qualiano con l’ausilio dei Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania e della Stazione di Qualiano, intervenuti a supporto. Il Comandante della Polizia Municipale, si è congratulato con gli operatori, dichiarando: «Questa operazione conferma il ruolo centrale della Polizia Municipale come vera polizia di prossimità, impegnata quotidianamente nella salvaguardia della sicurezza urbana. Non siamo soltanto l’organo che commina sanzioni, come spesso viene percepito, ma un presidio attivo e operativo sul territorio. Per la riuscita del progetto di tutela del territorio è fondamentale la costante collaborazione con le altre forze di polizia presenti nella nostra area.»

Anche il Sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, appresa la notizia, ha espresso il proprio apprezzamento: «Mi complimento con tutto il personale della Polizia Municipale impegnato in questa importante operazione. Il nuovo corso del Corpo sta già producendo risultati concreti, aprendo la strada a molteplici miglioramenti nella salvaguardia del nostro territorio. Stiamo perseguendo costantemente nuovi obiettivi per affrontare tutte le criticità, compresa la tutela ambientale e, più in generale, la sicurezza urbana, a beneficio della nostra comunità.»