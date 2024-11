Qualiano, incidente auto-scooter lungo la circumvallazione esterna: 49enne in fin di vita

Drammatico incidente sulla circumvallazione esterna a Qualiano, dove un uomo di 49 anni a bordo di uno scooter ha impattato contro un auto. Il centauro è in fin di vita.

Qualiano, incidente auto-scooter lungo la circumvallazione: 49enne in fin di vita

A intervenire sul posto sono stati i carabinieri della sezione Radiomobile di Qualiano. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, a bordo dello scooter, sarebbe finita contro un’auto che faceva retromarcia. L’uomo alla guida dello scooter, 49enne, è stato portato all’ospedale Cardarelli, ricoverato in prognosi riservata in pericolo di vita. Spetterà ai militari dell’Arma accertare l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.

Altro incidente a Marigliano

Bilancio tragico invece a Marigliano, sempre in provincia di Napoli, dove in via Nuova del Bosco un 17enne, anche lui in sella a uno scooter, ha perso la vita dopo uno scontro con un’auto guidata da un 79enne.

(Immagine di archivio)