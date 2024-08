Non si ferma la lunga scia di sangue sulle strade dell’hinterland giuglianese. Dopo l’incidente che è costato la vita alla piccola Michelle Volpe, oggi ha perso la vita un ragazzo di 29 anni in via Ripuaria nell’impatto con un camion.

Giugliano, incidente in via Ripuaria: muore 29enne di Qualiano. Addio a Ciccio Palmieri

Così come anticipa Il Meridiano News, la vittima viaggiava in sella al suo scooter lungo l’arteria stradale che congiunge il comune di Qualiano al litorale giuglianese quando, in circostanze da chiarire, avrebbe impattato frontalmente con un camion.

Lo scontro è stato inevitabile. Il giovane – Francesco Palmieri, 29 anni, di Qualiano, è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ma è deceduto poco dopo. Sulla dinamica indaga la Polizia Stradale.

La notizia del decesso del 29enne, intanto, sta già circolando in queste ore tra le strade del suo comune di residenza: Francesco, per gli amici Ciccio, era conosciuto per la sua bontà e la sua voglia di vivere. Giocava a calcio ed era appassionato di sport e motori. “Ci hai devastato, amico mio”, il commento di Domenico.