Ore di forte apprensione a Qualiano per la scomparsa di Luciano Capasso, 25 anni, giovane concittadino attualmente in Svizzera per motivi di lavoro. Il ragazzo lavora presso il prestigioso Badrutt’s Palace Hotel di Saint Moritz e risulta disperso da ieri dopo essersi concesso alcune ore di relax durante una giornata libera.

Qualiano in apprensione: disperso in Svizzera il 25enne Luciano Capasso

Secondo quanto reso noto dal sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, Luciano, grande appassionato di alpinismo, era uscito per un’escursione sulla neve senza fare più ritorno. Immediatamente sono scattate le ricerche da parte delle autorità locali, ma al momento risultano sospese a causa delle avverse condizioni meteo, che rendono particolarmente difficili le operazioni.

L’amministrazione comunale segue con attenzione l’evolversi della situazione ed è in costante contatto con la Farnesina. Parallelamente, i carabinieri di Qualiano stanno fornendo supporto e assistenza alla famiglia del giovane, che vive ore di grande angoscia. «L’amministrazione comunale è al fianco dei suoi cari e segue ogni aggiornamento», ha fatto sapere il primo cittadino, lanciando anche un appello alla collaborazione: ogni informazione utile può essere fondamentale. Chiunque abbia notizie è invitato a contattare immediatamente le autorità competenti.