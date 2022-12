Grande partecipazione all’open day del liceo “R. Cartesio” che ha avuto luogo ieri, presso il plesso di via Raffaele Vallefuoco a Qualiano. Ogni aula dell’istituto si è trasformata in un laboratorio-palcoscenico, dedicato a diverse materie: con giochi di logica, matematica, fisica, ma anche latino e italiano. Lo scopo, ci spiega la prof.ssa Gargiulo – era quello di mostrare nella pratica quanto quotidianamente apprendono. Tra i partecipanti all’open day anche il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis che elogiato coloro che decidono di iscriversi al Cartesio, ma anche genitori soddisfatti della scelta fatta al momento dell’iscrizione e naturalmente coloro che – quelle aule – le hanno lasciate solo da qualche anno e ora continuano a studiare per realizzare i propri sogni.