Serata giapponese finita male per una coppia fermata dai Carabinieri di Qualiano durante un posto di controllo sulla circumvallazione esterna.

Qualiano, fuga dai domiciliari per la serata sushi: 46enne arrestata sul “doppio senso”

I militari hanno notato un SUV rallentare all’altezza della pattuglia. Nulla di anomalo, finché la donna seduta sul lato passeggero, illuminata dal lampeggiante, ha cercato di coprirsi il volto con le mani. Un gesto che non è passato inosservato: i Carabinieri l’hanno subito riconosciuta. Si trattava di una 46enne sottoposta alla detenzione domiciliare.

Fatto segno al conducente di accostare, i militari hanno chiesto spiegazioni. Alla guida, un uomo che ha provato a giustificarsi: «Stavamo andando a mangiare sushi a Giugliano», ha detto. Ma non ha fatto in tempo a concludere la frase che la donna, stringendogli il braccio, lo ha interrotto sorridendo: «In realtà stavamo andando a prendere nostro figlio a Castel Volturno».

Una spiegazione che non ha convinto i Carabinieri, i quali hanno subito ricordato alla donna che non poteva lasciare la propria abitazione. L’uomo, incredulo, ha scoperto solo in quel momento che la passeggera era ai domiciliari. Per la 46enne è scattato l’arresto per evasione. Ora è in attesa di comparire davanti all’Autorità Giudiziaria per chiarire la sua posizione.