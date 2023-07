E’ morto a soli 43 anni Andrea Perfetto, originario di Villaricca ma residente da anni a Qualiano. L’uomo è venuto prematuramente a mancare nei giorni scorsi lasciando sgomenti amici e parenti.

Qualiano e Villaricca in lutto, Andrea muore ad appena 43 anni

Massimo il riserbo sulle cause del decesso. Andrea lascia una moglie, Rossella, e due figlie piccole. Le esequie muoveranno domani, 14 luglio, da via Orazio e proseguiranno per la parrocchia di San Pasquale Bylon a Villaricca.

Dolore e sconcerto in queste ore anche sui social per la dipartita di Andrea, da tutti ricordato come una persona perbene e un onesto padre di famiglia. “Quanti ricordi abbiamo insieme amico mio riposa in pace, salutaci i nostri angeli”, scrive Giovanni. “Amico di infanzia, condoglianze alla famiglia: un abbraccio al papà Armando”, il commento di Salvatore.