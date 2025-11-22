Qualiano, donna colpita da più fendenti: è in pericolo di vita

Paura a Qualiano questa sera, intorno alle 21:30, quando i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti nel parco Cerqua in seguito alla segnalazione di una donna ferita. Secondo una prima ricostruzione – che resta ancora tutta da confermare – una 35enne sarebbe stata raggiunta da diverse coltellate nel piazzale antistante la sua abitazione, dove sarebbe stata sorpresa e aggredita.

A colpirla sarebbe stato un uomo, al momento ancora sconosciuto, che dopo l’accoltellamento si sarebbe rapidamente allontanato facendo perdere le proprie tracce. Non è chiaro se la vittima conoscesse l’aggressore né quale possa essere il movente dietro il gesto, elementi che gli investigatori stanno cercando di chiarire.

La donna, trovata in condizioni molto gravi, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale di Giugliano, dove è ricoverata in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione, raccogliere eventuali testimonianze e verificare la presenza di telecamere nella zona che possano aver ripreso l’autore della fuga.

L’intera area del parco Cerqua è stata setacciata dai militari, che stanno lavorando per identificare l’uomo e capire cosa sia accaduto nei minuti precedenti all’accoltellamento. Le indagini sono in corso.