Logoteleclubitalia

Qualiano, donna colpita da più fendenti: è in pericolo di vita

accoltellato giugliano
Banner Union2 Sito

Paura a Qualiano questa sera, intorno alle 21:30, quando i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti nel parco Cerqua in seguito alla segnalazione di una donna ferita. Secondo una prima ricostruzione – che resta ancora tutta da confermare – una 35enne sarebbe stata raggiunta da diverse coltellate nel piazzale antistante la sua abitazione, dove sarebbe stata sorpresa e aggredita.

A colpirla sarebbe stato un uomo, al momento ancora sconosciuto, che dopo l’accoltellamento si sarebbe rapidamente allontanato facendo perdere le proprie tracce. Non è chiaro se la vittima conoscesse l’aggressore né quale possa essere il movente dietro il gesto, elementi che gli investigatori stanno cercando di chiarire.

Banner Union2 Sito

La donna, trovata in condizioni molto gravi, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale di Giugliano, dove è ricoverata in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione, raccogliere eventuali testimonianze e verificare la presenza di telecamere nella zona che possano aver ripreso l’autore della fuga.

L’intera area del parco Cerqua è stata setacciata dai militari, che stanno lavorando per identificare l’uomo e capire cosa sia accaduto nei minuti precedenti all’accoltellamento. Le indagini sono in corso.

Banner Union2 Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto