Qualiano, arresto dopo pericoloso inseguimento. “Ora encomio per agenti Polizia Municipale”

Un encomio per gli agenti della Polizia Municipale di Qualiano protagonisti del pericoloso inseguimento. E’ la proposta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco De Leonardis dopo l’arresto dei giorni scorsi. La fuga del malvivente, partita in via Santa Maria a Cubito, si è conclusa con lo speronamento tra volante e auto del pusher 28enne giuglianese, poi finito in carcere.

Un intervento molto delicato, portato avanti dagli agenti guidati del comandante Gaetano Cerasuolo, che si è concluso preservando pure l’incolumità di operanti e cittadini presenti in strada. L’inseguimento è terminato poi con l’auto finita fuori strada in via Carrafiello. Ora il Comune porterà avanti la proposta del riconoscimento in aula consiliare.

VIDEO: