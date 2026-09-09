Qualiano, allacci abusivi negli alloggi popolari: “Noi in difficoltà”. Parla il sindaco

Proseguono gli accertamenti dopo il blitz dei carabinieri della stazione di Qualiano. L’operazione avvenuta ieri nell’area degli alloggi popolari in via Benedetto Croce, riguardava la regolarità dell’occupazione degli immobili. Durante i controlli sono stati riscontrati degli allacci abusivi alle forniture di energia elettrica e acqua.

Il servizio idrico è stato sospeso a 4 famiglie su 19. Secondo la prassi, i carabinieri hanno concesso un termine di tolleranza alle famiglie con minori e persone invalide, per consentire loro di regolarizzare i contratti delle forniture presso gli enti gestori. Il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis, ha autorizzato la società acquedotti al ripristino delle forniture alle famiglie che erano state disallacciate. Con un comunicato afferma: l’acqua è un bene primario, ma garantire un bisogno non vuol dire giustificare l’illegalità. Al momento la fornitura idrica è stata ripristinata e sarà garantita ai residenti per i prossimi 6 mesi.

Di Giusy Luminoso

Il Servizio