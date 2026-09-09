Ancora fiamme questa mattina ad Airola, nel Sannio: nell’area Pip di via Carracciano si è acceso un nuovo focolaio dopo il rogo del 7 settembre. La situazione ha richiesto un intervento immediato dei Vigili del Fuoco per domare i roghi. Da segnalare che la zona circostante è stata interessata da forti venti nelle giornata di ieri che potrebbero aver alimentato l’incendio.

Airola, divampano di nuovo le fiamme nell’impianto di rifiuti

Se non si tratta di emergenza, poco ci manca. Solo due giorni fa, infatti, una nube densa di fumo nero si è levata dallo stesso impianto industriale impegnato nel trattamento dei rifiuti, già sequestrato dal NOE nel 2024 e in regime fallimentare. Il fumo era visibile anche dalla statale Appia e ha raggiunto diverse zone della Valle Caudina.

Tra l’altro, ieri mattina nella Prefettura di Avellino c’è stata una riunione alla presenza dei Sindaci dei vari Comuni interessati, dell’ASL, dei Vigili del Fuoco. Ha preso parte pure l’ARPAC, che in base ai dati raccolti ha parlato di una situazione orientata verso la sostanziale assenza degli inquinanti.

Ieri pomeriggio il Sindaco della città, Vincenzo Falzarano, ha emanato un’ordinanza con cui ha imposto la vigilanza h24 sullo stabilimento – misura che purtroppo non ha saputo prevenire l’incendio che si è verificato. E successivamente, a seguito del rogo di stamattina, ha vietato lo svolgimento del mercato settimanale in piazza Caduti di Nassiriya per il giorno 10 settembre.