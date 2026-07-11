Qualiano, “Venduta auto al sindaco”: bufera sul video dei Fratelli Manna

Botta e risposta sui social tra i Fratelli Manna e il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, dopo la pubblicazione di un video su TikTok che ha acceso la polemica.

Al centro della vicenda un filmato in cui si affermava, in modo ironico, che sarebbe stata venduta una Toyota Yaris con 400mila chilometri al sindaco di Qualiano. Un’affermazione che il primo cittadino ha definito completamente falsa, annunciando di aver segnalato il contenuto agli organi competenti.

Il video dei Fratelli Manna scatena le polemiche

Il filmato, pubblicato nelle scorse ore, mostrava i Fratelli Manna intenti a improvvisare un balletto, accompagnato dalla scritta: “Venduta Toyota Yaris al sindaco di Qualiano con 400mila chilometri”.

Il contenuto ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando numerosi commenti e spingendo diversi cittadini a chiedere chiarimenti al sindaco.

La replica del sindaco De Leonardis

Attraverso i propri canali social, Raffaele De Leonardis ha smentito categoricamente quanto riportato nel video. “Questo video sta circolando da diverse ore e in tanti mi avete scritto per chiedermi se fosse vero. La risposta è semplice: no. L’affermazione secondo cui avrei acquistato un’auto da questo tiktoker è completamente falsa e priva di qualsiasi fondamento».

Il sindaco ha poi sottolineato la differenza tra satira e diffusione di notizie false. «L’ironia e i contenuti leggeri fanno parte dei social, ma attribuire a una persona, e in questo caso al sindaco di Qualiano, fatti inventati che incidono sull’immagine e sulla credibilità dell’istituzione non rientra nella libera satira. Quando vengono diffuse informazioni false presentate come reali si supera un limite».

Il primo cittadino ha infine annunciato di aver segnalato il video alle autorità competenti per valutare eventuali responsabilità, spiegando di voler tutelare non solo la propria persona, ma anche il ruolo istituzionale che ricopre.

Le scuse del tiktoker

Dopo alcune ore è arrivata la replica di Pasquale Manna, che ha commentato il post del sindaco ammettendo l’errore. “Scusate, invece di scrivere nel video “ex sindaco di Qualiano”, abbiamo scritto “sindaco di Qualiano”. Ci scusiamo per questa cosa».

Le scuse hanno chiarito che il riferimento, nelle intenzioni dell’autore del video, sarebbe stato rivolto all’ex sindaco e non all’attuale primo cittadino. Resta da capire se, alla luce della rettifica, il sindaco deciderà comunque di procedere per vie legali.