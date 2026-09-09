Varcaturo, investito da auto pirata in Via Ripuaria: emorragia e fratture per un commerciante

Ancora sangue sulle strade giuglianesi. Ieri mattina, alle 8:10, un uomo di 78 anni è stato investito da un pirata della strada in Via Ripuaria, a Varcaturo. Si tratta del titolare di un negozio di giocattoli noto nella zona. Il 78enne viaggiava in bici: soccorso dai passanti, è stato poi trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e non pare essere in pericolo di vita. La vittima ha riportato alcune fratture e una lieve emorragia cerebrale.

Ad occuparsi del caso sono stati gli agenti del Comando della Polizia Municipale di Giugliano guidati dal comandante Luigi De Simone, che proprio in queste ore hanno individuato il pirata della strada: si tratta di una donna ucraina residente nella zona. A inchiodarla sono state le immagini di videosorveglianza di un ristorante situato nei pressi della rotatoria dove si è verificato l’incidente.