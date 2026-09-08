Blitz nel rione 219 di Qualiano: allacci abusivi e controlli negli alloggi

È in corso un’operazione dei carabinieri a Qualiano, nell’area degli alloggi popolari del rione 219. Sul posto stanno operando i militari delle stazioni di Qualiano e Giugliano, con il supporto di altri reparti. L’obiettivo è verificare la situazione all’interno del complesso di via Benedetto Croce e accertare la presenza di eventuali irregolarità.

Allacci abusivi di luce e acqua

Durante le verifiche sarebbero stati individuati diversi allacci abusivi alle forniture di energia elettrica e acqua, riconducibili ad alcuni degli occupanti degli immobili. Gli accertamenti sono ancora in corso e serviranno a ricostruire nel dettaglio le singole posizioni e ad accertare eventuali responsabilità.

I controlli non riguardano soltanto le utenze. I carabinieri stanno verificando anche la posizione delle persone che vivono negli appartamenti, con particolare attenzione alle procedure di assegnazione degli alloggi popolari. L’attività dovrà quindi stabilire la regolarità dell’occupazione degli immobili e chiarire eventuali anomalie riscontrate nel complesso.

Il blitz dopo i lavori per l’ascensore

L’intervento arriva a pochi giorni dai lavori realizzati dal Comune di Qualiano per dotare una delle strutture di un ascensore. L’opera era stata richiesta dai residenti e, in particolare, dalle persone anziane che vivono nel complesso. L’operazione dei carabinieri è ancora in corso e il quadro completo delle eventuali irregolarità emergerà al termine degli accertamenti.