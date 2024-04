Qualiano. Avrà luogo domani mercoledì 24 aprile alle ore 11,00 presso la Residenza Gianà in via Ugo Foscolo a Qualiano, l’incontro dal titolo “Longennials Factory – Per una generazione attiva e felice”.

I saluti istituzionali sono affidati a Caterina Galdiero dell’Università di Salerno, al presidente di Amnesia Aps Vincenzo Saviano e al presidente ANASTE Campania Nicola Galdiero. Al tavolo dei relatori, a discutere del tema, Alba Malara della Fondazione ANASTE HUMANITAS e Sara Palermo dell’Università di Torino.

L’organizzazione è a cura di AMNESIA APS.