Via Ripuaria chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. A causa delle forti piogge e del vento di questa notte, diversi alberi sarebbero caduti sulla carreggiata centrale mandando in tilt la circolazione stradale a ridosso del Ponte di Surriento di Qualiano. Per fortuna non si registrano feriti.

Qualiano, alberi crollati sulla carreggiata: via Ripuaria chiusa al traffico

Sul posto sono sopraggiunti ancora gli agenti della Polizia Municipale di Qualiano guidati dal comandante Gaetano Cerasuolo. Le limitazioni al traffico proseguiranno fino alla rimozione degli arbusti. Via Ripuaria è un’asse di collegamento fondamentale tra l’area nord e la fascia costiera. Tantissimi gli automobilisti costretti a percorrere strade alternative per raggiungere Varcaturo o, nella direzione opposta, i comuni di Qualiano, Marano e Villaricca.

Foto: archivio