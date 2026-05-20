Qualiano, 36enne ferito alla testa con un’arma da taglio: indagano i carabinieri

Notte di violenza a Qualiano, dove un uomo di 36 anni, di nazionalità ghanese, è rimasto ferito nei pressi di un hotel in via San Francesco a Patria. Secondo una prima ricostruzione, il 36enne sarebbe stato colpito alla testa da uno sconosciuto armato di un’arma da taglio. Restano ancora da chiarire i motivi dell’aggressione e l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulta in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Giugliano in Campania, che stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare il responsabile.