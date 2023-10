Stava percorrendo via Roma, a Frattamaggiore, a folle velocità. Alla vista dei poliziotti ha poi effettuato un’improvvisa manovra in retromarcia arrivando a speronare l’auto di servizio degli agenti e – quando si è visto raggiunto – ha abbandonato il veicolo a motore acceso e ha tentato la fuga a piedi fino al momento in cui è stato raggiunto e, dopo una breve colluttazione, bloccato.

Pusher arrestato a Frattamaggiore: preso 25enne di Orta di Atella

E’ finito così in manette un 25enne di orta di Atella. L’accusa è quella di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante la corsa, infatti ha provato a disfarsi di due involucri contenenti 11 dosi di cocaina, che sono stati recuperati, mentre a bordo del veicolo sono state rinvenute 9 bustine di marijuana, 17 dosi di hashish e 140 euro; inoltre, presso la sua abitazione sono stati trovati, in camera da letto, altri 1360 euro, hashish e materiale per il confezionamento. E, ancora, nel garage in suo uso, è stata trovata una busta con 12 panetti di hashish, 109 dosi di hashish e marijuana ed altro materiale per il confezionamento.

Arresto a Caivano

Un altro arresto per spaccio a seguito di un’altra rocambolesca fuga è stato invece effettuato dagli agenti del commissariato di Afragola a Caivano. Nella serata di ieri, il personale della Squadra Mobile ha notato uno strano via vai in via Morano. Quando sono saliti a controllare in un appartamento, un uomo – un 53enne del posto che è risultato poi avere precedenti – si è disfatto di un sacchetto e ha provato la fuga dal balcone calandosi dai tubi ma, anche in questo caso, è stato raggiunto e bloccato. All’interno del sacchetto, gli agenti hanno rinvenuto 12 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 20 grammi, un altro pezzo della stessa sostanza stupefacente del peso di circa 50 grammi e materiale per il confezionamento; mentre nella sua abitazione sono stati rinvenuti 7195 euro, in banconote di vario taglio, ed altro materiale per il confezionamento.