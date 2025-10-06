Questa mattina all’alba, gli studenti del liceo Antonio Genovesi di Napoli hanno occupato la loro scuola, esponendo lo striscione “Genovesi Occupato” e dichiarando il proprio sostegno al popolo palestinese. La mobilitazione segue le manifestazioni di piazza per Gaza e la Palestina, terminate da poche ore, ma nel capoluogo campano – così come in altre città italiane – i ragazzi hanno deciso di continuare le proteste fino a ottenere attenzione dal Governo italiano, chiedendo pressioni su Israele affinché interrompa le ostilità in Medio Oriente. L’occupazione ha portato al blocco delle lezioni nel liceo di Piazza del Gesù Nuovo, nel cuore del centro storico napoletano.

Proteste Pro-Pal a Napoli, studenti occupano il liceo Genovesi

Secondo quanto dichiarato dagli studenti, “non resteremo in silenzio. Abbiamo raccolto la chiamata dei portuali di Genova, che il 22 settembre hanno promosso uno sciopero generale, e continueremo a manifestare finché il governo non ascolterà le nostre voci. Siamo pienamente solidali con il popolo palestinese e la mobilitazione nelle scuole superiori italiane è già in corso”. Anche altri istituti di Napoli si trovano in agitazione, tra cui il liceo Giambattista Vico e il Convitto Vittorio Emanuele II.

Proteste anche all’Università

Non è nuova la pratica di occupazioni e proteste tra gli studenti: la scorsa settimana, infatti, gli universitari avevano preso possesso di Palazzo Giusso, sede principale dell’Università L’Orientale, e del Complesso di San Pietro Martire della Federico II, noto come “Complesso di Porta di Massa”, sempre per manifestare la propria solidarietà verso la popolazione palestinese. Le occupazioni e le manifestazioni studentesche potrebbero proseguire nelle prossime ore, in un’ondata di proteste che sta attraversando trasversalmente il mondo, dall’Asia all’America, contro la guerra in Palestina.