Anche Varcaturo si unisce alla protesta degli autotrasportatori. Dalle ore 16 di oggi, mercoledì 21 ottobre, presidio nei pressi dell’uscita della SS7 Quater. Al centro della mobilitazione il caro carburante e i costi sempre più insostenibili per il settore. La protesta si estende anche al litorale giuglianese, mentre i trasportatori chiedono risposte concrete alle istituzioni e continuano a oltranza nonostante l’incontro di ieri a Milano con il ministro Salvini.
Proteste autotrasportatori, manifestazione a Varcaturo
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