Una telefonata inaspettata che lo incoraggia ad andare avanti. Papa Francesco ha chiamato don Maurizio Patriciello al telefono e, secondo quanto riferisce il sacerdote, lo avrebbe incoraggiato a non mollare e proseguire nella sua battaglia.

Papa Francesco chiama Don Maurizio Patriciello

“Mi mancano ancora le parole – racconta il parroco all’Adnkronos – il telefono ha squillato e ho visto che era un numero sconosciuto. Ho risposto e una voce mi ha detto: ‘Sono Papa Francesco’. Non una cosa che succede tutti i giorni”. Patriciello ha fatto sapere di aver ricevuto la chiamata inaspettata da parte del Pontefice. Il parroco di Caivano, da sempre attivo nella lotta alla Terra dei fuochi e al degrado e alla criminalità che vive l’area tra Caivano e dintorni.

Don Maurizio Patriciello è ancora emozionato per la breve chiacchierata con il Santo Padre: “Mi ha chiesto della situazione che si vive nel Parco Verde, della Terra dei fuochi. Mi ha chiesto come va e mi ha incoraggiato a continuare nel mio impegno. Poi mi ha chiesto di pregare per lui – ha detto il parroco -. E’ davvero una gioia grande sapere che il Papa si ricorda di te, sa che esisti, e lo è il sapere che ci è vicino. Ma questo lo abbiamo sempre saputo”.