Uno studente lo prende in giro. Il professore reagisce e sferra un pugno allo stomaco. E’ per questa ragione che un docente a Pontedera, in provincia di Pisa, è stato sospeso dal dirigente scolastico. A immortalare la scena persino un video di 14 anni.

Pontedera, preso in giro da uno studente in classe: insegnante gli sferra un pugno

L’episodio – come riporta Il Tirreno – risale a qualche giorno fa. Il ragazzo si trovava vicino alla cattedra e stava sbeffeggiando l’insegnante mentre alcuni compagni di classe del giovane stavano riprendendo la scena con uno smartphone.

Nel video, acquisito anche dalla Polizia, di durata breve (14 secondi), si vede il docente che si volta di scatto verso l’alunno alle sue spalle mentre il giovane lo starebbe deridendo e lo raggiunge con un pugno allo stomaco prima di alzarsi e affrontarlo, faccia a faccia, con aria di sfida. A questo punto il filmato si interrompe e in classe cala un silenzio surreale.

La sospensione

La notizia è presto arrivata alle orecchie del dirigente scolastico, che ha definito l’episodio “grave” e deciso di adottare un provvedimento di sospensione nei confronti del docente autore dell’aggressione. In corso ulteriori accertamenti.

