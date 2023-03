Dopo un weekend di sole, in cui abbiamo avuto assaggi di primavera, torna il maltempo in Campania. A tal proposito la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo, valido dalle 18 di oggi, martedì 14 marzo alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo su tutto il territorio.

Primavera in pausa, tornano vento e grandine in Campania

Escluse le seguenti zone: Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. “I temporali potranno essere intensi e repentini. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento”, fa sapere la Protezione civile in una nota diffusa questa mattina.

Si prevedono, in particolare, “precipitazione locali, anche a carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni casi.

Venti localmente forti con raffiche da ovest-sud-ovest in rotazione da nord-nord-est al mattino del 15 marzo. Mare agitato o localmente molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte”, aggiunge la Protezione Civile.