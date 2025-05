Allerta meteo in Campania dalla mezzanotte di oggi: possibili grandinate e raffiche di vento

Nuova allerta meteo in Campania. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, martedì 6 maggio.

Sui settori centro-settentrionali della Campania e, in particolare, zone di allerta 1,2 e 3 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), si prevedono temporali improvvisi e intensi a scala locale. Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Le previsioni

Nuove precipitazioni sparse sono previste nella mattinata di martedì 6 maggio. Seguirà poi un graduale miglioramento nel pomeriggio e nella giornata di mercoledì 7 maggio. Le temperature massime resteranno attorno ai venti gradi. Tra giovedì e venerdì non si esclude l’arrivo di una nuova perturbazione che renderà il clima incerto e instabile fino al weekend.