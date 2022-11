Cresce l’attesa per l’apertura di Primark al Centro Commerciale Campania. All’esterno dei locali ci sono tanti curiosi che si informano sulla data di partenza di una della catene di abbigliamento più popolari al mondo.

Primark al Campania, la data di apertura

Sui social – in particolare su Tik Tok – circolano già video di sedicenti clienti che annunciano l’apertura del negozio al pubblico anche in Campania. Si tratta però di filmati fake, quasi sempre girati in altri punti vendita d’Italia. Al momento lo store di abbigliamento è ancora chiuso, ma, salvo sorprese, c’è la data di inaugurazione: 7 dicembre 2022. Probabilmente di mattina. Si tratta del giorno prima dell’Immacolata, una data strategica perché segna l’inizio della stagione natalizia. Altre voci, invece, anche se minoritarie, parlano del 19 dicembre 2022, quindi a pochi giorni dal Natale.

Resta il mistero

Al momento Primark non ha rilasciato comunicati ufficiali sulla data di apertura. Cresce pertanto il mistero intorno all’inizio dell’avventura del marchio al centro commerciale di Marcianise. L’attesa è tanta. Si prevedono già migliaia di accessi nel primo giorno. Un vero e proprio assalto da parte di clienti e semplici curiosi con possibili ricadute sulla sicurezza. Il livello di attenzione è altissimo. Intanto continua la fase di reclutamento da parte dell’azienda di figure da inserire nell’organico, tra cui commessi e addetti alla vendita. Sono circa 250 le persone ricercate.