E’ prossima ormai l’apertura di Primark al Centro Campania. La nota catena del colosso di abbigliamento low-cost aprirà i battenti entro Natale 2022. A circa tre mesi dall’avvio dell’attività l’azienda è alla ricerca di personale da inserire nell’organico. Le candidature sono aperte.

Primark apre al Campania a Natale

Per reclutare nuovi dipendenti, in particolare addetti alle vendite, il sito web di Primark ha pubblicato un annuncio sul suo sito. Si cercano, tra i tanti profili, “addetti al Visual Merchandising, Addetti al Cash Office e Addetti al Magazzino part-time”.

L’azienda rende noti anche i requisiti necessari per inviare la propria candidatura. “I requisiti sono una preferibile precedente esperienza in ambito fashion/retail/GDO/servizio al cliente; disponibilità part-time flessibile tutti i giorni della settimana. Sulla base dell’esperienza, è previsto un inserimento con un monte ore variabile: Part Time 18 ore, per il quale è richiesta disponibilità prevalentemente nel weekend. Oppure, Part Time 20 ore, per il quale è richiesta disponibilità su turni dal lunedì alla domenica. Infine, Job on call, per il quale è richiesta disponibilità su turni dal lunedì alla domenica. Per questa tipologia contrattuale occorre avere un’età inferiore a 23 anni o superiore a 55 anni”.

Il link per candidarsi

E’ possibile inviare la propria candidatura collegandosi al sito di Primark nella sezione “lavora con noi”. Tra le offerte figura proprio Caserta, dov’è imminente l’apertura al centro Campania di Marcianise. Sulla pagina sono indicati i requisiti e le competenze richieste ai fini della domanda. Sono circa 250 le posizioni aperte. Primark si definisce “una realtà internazionale del Fashion Retail”. Sono già 11 punti i vendita in Italia e circa 3000 collaboratori. Al Sud, è presente già a Catania.