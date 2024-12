Previsioni meteo per Capodanno: un’ultima notte dell’anno senza piogge in Campania

Con l’arrivo del Capodanno, molti si preparano a festeggiare tra veglioni, concerti e fuochi d’artificio, ma una delle preoccupazioni comuni è sempre quella del tempo. Quest’anno, fortunatamente, le previsioni meteo per il 31 dicembre e il 1° gennaio promettono condizioni favorevoli in tutta la Campania, con cieli poco nuvolosi e precipitazioni assenti, garantendo così una festa all’insegna della serenità atmosferica.

Napoli: un Capodanno con cielo nuvoloso e temperatura mite

A Napoli, il 31 dicembre si prevede una giornata con cielo nuvoloso, ma senza piogge. Le temperature oscilleranno tra una minima di 5 gradi e una massima di 13 gradi. Il 1° gennaio sarà ancora più favorevole dal punto di vista meteo, con cielo sereno o poco nuvoloso e nessuna precipitazione prevista per tutta la giornata. Le temperature si manterranno con minime intorno ai 5 gradi e massime di circa 13 gradi.

Salerno: nubi sparse e un primo gennaio sereno

Anche a Salerno, il Capodanno si preannuncia tranquillo dal punto di vista del meteo, con cieli parzialmente nuvolosi e nessuna pioggia prevista. Le temperature durante i giorni di festa oscilleranno tra i 7 e i 13 gradi, con un 1° gennaio caratterizzato da un cielo più sereno e un clima stabile. Un inizio d’anno perfetto per passeggiate e attività all’aperto.

Benevento: un primo gennaio molto freddo

A Benevento, la situazione meteo sarà un po’ più rigida. Se il 31 dicembre sarà generalmente tranquillo, il 1° gennaio si prospetta particolarmente freddo, con temperature minime che potrebbero scendere fino a -3 gradi. In questa zona, la giornata inizierà con temperature gelide, ma senza piogge.

Caserta: nuvoloso, ma senza pioggia

Un capodanno nuvoloso anche a Caserta, con cielo prevalentemente coperto per entrambi i giorni di festa. Piogge completamente assenti. Temperature in media tra i 5 e 12 gradi.

Avellino: un capodanno perfetto

Per gli avellinesi, il Capodanno sarà particolarmente favorevole. Le previsioni indicano cieli sereni o poco nuvolosi per entrambe le giornate, il 31 dicembre e il 1° gennaio, senza piogge previste. Le temperature saranno fresche ma non estreme, con valori che si manterranno tra i 5 e i 12 gradi.