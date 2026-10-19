Presunti maltrattamenti, titolare: “Sono vicino ai genitori, se ci sono colpevoli pagheranno”

Ai microfoni di Teleclub ha parlato Tullio, presidente dell’associazione “Il Rifugio del Sorriso”, che gestisce la ludoteca di via San Vito a Giugliano, finita al centro delle polemiche dopo le gravi accuse di presunti maltrattamenti avanzate da alcuni genitori. L’uomo si dice “vicino ai genitori” e “prende le distanze dicendo di essere il primo a voler condannare qualsiasi cosa possa essere successa”. “Non mi sono accorto di nulla” ribadisce il titolare della ludoteca “ma se qualcunoh a sbagliato pagherà”.