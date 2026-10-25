Giornate della Salute, successo per lo studio di Teleclub: interviste ai protagonisti per TG+Salute

Durante la manifestazione in piazza del Plebiscito, Teleclub ha allestito uno studio televisivo dedicato alla salute e alla prevenzione. Numerose le interviste realizzate, che saranno riproposte nel programma TG+Salute.

NAPOLI – Due giornate all’insegna della prevenzione, dell’informazione e del confronto sui grandi temi della sanità. In occasione delle Giornate Napoletane della Salute, della Prevenzione e del Benessere, svoltesi il 24 e 25 ottobre in piazza del Plebiscito, anche Teleclub è stata protagonista con uno studio televisivo appositamente allestito per TG+Salute, il format dedicato al mondo della sanità e del benessere.

Lo studio ha ospitato numerosi protagonisti della manifestazione, offrendo uno spazio di approfondimento e confronto sui temi più importanti per la salute dei cittadini: dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dall’accesso alle cure alle nuove sfide del sistema sanitario.

Un’iniziativa che ha riscosso notevole successo, confermando l’interesse del pubblico per un’informazione sanitaria chiara, accessibile e vicina alle esigenze delle persone.

Le interviste ai protagonisti della sanità campana

Nel corso delle due giornate, i microfoni di Teleclub hanno raccolto le testimonianze e gli interventi dei principali protagonisti dell’evento, tra rappresentanti delle istituzioni, dirigenti sanitari, medici e professionisti del settore.

Un’occasione per raccontare non soltanto le attività di screening e le visite gratuite offerte ai cittadini, ma anche per approfondire le opportunità e le criticità della sanità campana.

Tutte le interviste saranno riproposte a TG+Salute

Il lavoro realizzato durante la manifestazione non si esaurisce con la conclusione dell’evento.

Le interviste, i contributi e gli approfondimenti raccolti nello studio di Teleclub saranno infatti riproposti nelle prossime puntate di TG+Salute, offrendo ai telespettatori la possibilità di ascoltare le voci dei protagonisti e conoscere più da vicino le iniziative e i servizi dedicati alla salute.

Un impegno che conferma la volontà di Teleclub di continuare a investire nell’informazione sanitaria, attraverso un racconto che mette al centro i cittadini, la prevenzione e il diritto alla salute.