Napoli, presentazione del romanzo “Le ombre non dimenticano” di Fabio Simiani

Si presenta a Napoli il romanzo poliziesco Le ombre non dimenticano di Fabio Simiani (I Gialli Damster) sabato 31 ottobre 2026 alle 18 alla Libreria Raffaello in Via Kerbaker 35. A chiacchierare con l’autore, il giornalista Pino Cotarelli, tra le letture di Maria Rosaria Miniero.

Presentazione del romanzo “Le ombre non dimenticano” di Fabio Simiani

Il romanzo, secondo di una serie, è ambientato a Napoli e ha inizio al Be Bop a Lula, un night club gestito da Ivan Saponara, personaggio dai trascorsi torbidi. Il suo omicidio, la cassaforte svuotata, il computer sparito, una delle ballerine del locale, Irina, scomparsa nel nulla. Tutti questi eventi danno il via alle indagini della squadra del commissariato Santa Lucia capeggiata da Massimo Serra, vicequestore disincantato e imprevedibile. Ne fanno parte Ester Germano, affiancata da Mafalda, ex cane poliziotto spesso determinante nelle situazioni più pericolose, Giulia Brandi, Stefano Di Salvo e Mario Tasca.

Il loro compito sarà scavare nel passato della vittima, nelle sue frequentazioni, nei traffici che si svolgevano all’interno del locale. Ben presto verranno alla luce anche i suoi rapporti con il clan gestito dal boss don Vincenzo Tartano, un latitante da tempo nel mirino del vicequestore. Le apparenze nascondono molti misteri e Serra, per venirne a capo e seguire le tracce del boss latitante, dovrà esplorare tutte le piste e giocare una partita pericolosa, facendo leva sul suo intuito e sulle sue iniziative, spesso fuori dagli schemi. “Alcuni personaggi hanno un vissuto difficile che li ha segnati profondamente. Su di loro incombono i fantasmi del passato, le ombre che non dimenticano e di cui non riescono a liberarsi”, spiega Simiani.

Chi è Fabio Simiani

Fabio Simiani è nato e vive a Napoli dove si è laureato in Ingegneria. Ha lavorato come dirigente d’azienda per molti anni in diverse città d’Italia. Lettore appassionato e curioso ama svariare tra i diversi generi, anche se fin da ragazzo ha coltivato, in particolare, l’interesse per la letteratura crime. Questa passione si è tradotta da alcuni anni nella creazione di storie che hanno come protagonisti il vicequestore Serra, la sua squadra e la sua città.

Il suo primo volume, pubblicato nel 2024 con Damster edizioni, è intitolato SFIDE e comprende il romanzo Una seconda possibilità, premiato nell’edizione di GialloFestival 2023, e quattro racconti, premiati in diverse edizioni di GialloFestival. Si tratta di Una vista mozzafiato, Una famiglia immaginaria, L’ora del giudizio, Una boccata d’aria fresca. Il racconto Un piccolo particolare è stato premiato e pubblicato nell’antologia di GialloFestival 2024. Il racconto Una calda domenica di giugno è stato pubblicato nel 2025 da Gialli Crime Publishing, nell’ambito della raccolta Deliziose ricette e insospettabili delitti.