Si presenta giovedì 24 settembre alle 18,30 alla Libreria Iocisto in via Cimarosa 20 (piazzetta Masullo) a Napoli il nuovo romanzo “Casa è dove noi” (Il Giallo Mondadori), della sempre più amata autrice Serena Venditto, un’altra appassionante puntata con l’archeologa Malù Ferrari, l’immancabile gatto nero Mycroft e una serie di personaggi che difficilmente si dimenticano. L’autrice ne parla con Rosalia Catapano, Giancarlo Marino, Francesco Pinto e Aldo Putignano, tra le letture di Sara Guardascione.

Prima presentazione di “Casa è dove noi”, il nuovo romanzo di Serena Venditto per Il Giallo Mondadori

Questa fortunata serie letteraria è iniziata nel 2018 con “Aria di neve” e arriva oggi a una nuova avventura per gli inquilini dell’appartamento a via Atri 36 a Napoli. Malù ha una settimana piuttosto complicata davanti a sé: deve discutere la tesi di dottorato, fare i conti con una relazione sentimentale appena naufragata e, soprattutto, evitare di perdere casa. Il proprietario dell’appartamento, infatti, è costretto a venderlo per affrontare le spese legali della moglie Miriam, agli arresti domiciliari con un’accusa di omicidio che sembra praticamente impossibile da smontare. Miriam è stata trovata, infatti, accanto al cadavere del vicino, con un coltello insanguinato in mano, mentre continuava a ripetere: «Che ho fatto?»

Non ricorda nulla di quanto accaduto, ma sostiene di essere innocente. E se Malù e i suoi coinquilini Ariel, Samuel e Kobe (per non parlare del gatto Mycroft) vogliono salvare la loro casa, non hanno scelta: dovranno trovare il vero assassino. Ne nasce un’indagine nel pieno stile della serie: interrogatori decisamente poco ortodossi, arte, appartamenti improbabili, drammi sentimentali, lezioni di yoga, il caos del centro storico di Napoli e, naturalmente, il fiuto investigativo di Malù. Con Mycroft pronto a ricordare agli umani che, in fondo, ogni indagine migliora sensibilmente quando c’è un gatto nero nei paraggi. Serena Venditto è scrittrice, editor e direttrice della collana gialla di Homo Scrivens, oltre che autrice del podcast narrativo di Mondadori Studios “E alla fine arriva il gatto”, prequel della serie.

Nota biografica

Serena Venditto è nata nel 1980 a Napoli, dove lavora al Museo Archeologico Nazionale. Ha esordito nella narrativa con la commedia Le intolleranze elementari (Homo Scrivens, 2012). Nel 2018 ha pubblicato con Mondadori Aria di neve, il primo volume della serie gialla dedicata al gatto Mycroft e ai quattro coinquilini di via Atri 36, seguito da L’ultima mano di burraco (2019), Grand Hotel (2021), Commedia gialla con gatto nero (2023), Sette vite come i libri (2025). Gli stessi personaggi compaiono nell’antologia Gatti neri e vicoli bui (Homo Scrivens, 2022) e in E cosy sia (Giallo Mondadori Big, 2024). Nel 2025 è uscito il suo podcast narrativo E alla fine arriva il gatto, prequel della serie dei romanzi, prodotto da Mondadori Studios.

Collabora con Homo Scrivens in qualità di editor e come direttrice della collana dedicata al giallo. Cura la rubrica #Barsport per il sito Napoliclick.