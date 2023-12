GIUGLIANO. “Giugliano rinasce grazie ai Pics”: questo lo slogan presentato stamane in conferenza stampa dove sono stati esposti i progetti Pics della terza città della Campania.

Presentati progetti Pics a Giugliano: nuovi playground, parco urbano e strutture riqualificate

Piazza Gramsci, parco archeologico di Liternum, lo stadio De Cristofaro, villa Zagaria, il Mercato ortofrutticolo: sono solo alcuni dei luoghi simbolo oggetto di progetti di riqualificazione.

“In due anni abbiamo progettato e realizzato queste opere. E’ stata una corsa contro il tempo – ha commentato il sindaco Nicola Pirozzi -. Ma i Pics si inseriscono in un piano generale di rigenerazione attraverso il Pnrr, il Contratto istituzionale di sviluppo per far rinascere la nostra città. Occorre però un grande senso civico dei nostri concittadini – è l’appello del primo cittadino -. Moltissimi sono civili ma c’è una minoranza rumorosa che dà fastidio. Non possiamo fare la caccia al vandalo di turno, dobbiamo fare un lavoro importante con le scuole, le famiglie e noi come amministrazione incrementeremo la vigilanza. Ma i cittadini devono riappropriarsi del proprio territorio”.

Cosa prevede

Villa Comunale di piazza Gramsci: un milione di Euro per uno Spazio Polivalente. Ciò renderà gli antichi giardini del primo circolo uno spazio attrezzato per sport e tempo libero, includendo un campo da basket e un playground per i più giovani.

Sette Progetti Playground: Cinque nel Centro Storico, due sulla Fascia Costiera.

Particolarmente degno di nota è l’investimento di due milioni e mezzo di euro per il rifacimento totale del Parco di Liternum.

Un intervento significativo ha portato alla riapertura dello Stadio Comunale de Cristofaro, con la pista di atletica omologata che offrirà opportunità per importanti competizioni sportive.

La Rete delle Chiese. Il progetto Pics della Rete delle Chiese, con visori speciali, consentirà a turisti e studenti di esplorare la storia di Liternum e ammirare le opere principali custodite nelle chiese giuglianesi.

Centro di Aggregazione nel MOG. Il progetto per il centro di aggregazione nel MOG ha suscitato polemiche, ma è destinato a trasformare la zona periferica di Giugliano.

Un progetto con un duplice valore è il Parco Urbano di Villa Zagaria, realizzato in un bene confiscato alla criminalità organizzata, contribuendo alla rinascita della città.