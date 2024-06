Presentata a Napoli, presso il Gold Tower Lifestyle Hotel, la quinta edizione del Premio Artis Suavitas, la cui cerimonia ufficiale di consegna è in programma per la serata di domenica, 30 giugno, nell’Anfiteatro Romano del Parco Archeologico di Avella ad Avellino. L’evento è organizzato dall’Associazione Artis Suavitas Aps.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, sono stati premiati in anteprima con l’Albero della Cultura, il giornalista e scrittore nonché consigliere del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la

stampa e la comunicazione, Giovanni Grasso e Padre Enzo Fortunato, direttore della comunicazione della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano.

Durante la cerimonia del 30 giugno sarà premiato anche il vincitore del bando dedicato al laureato più meritevole nel corso dell’anno Accademico di riferimento, il quale, in base a quanto stabilito dal Comitato Scientifico del Premio Artis Suavitas, grazie al sostegno di Marican Holding, riceverà una Borsa di Studio.