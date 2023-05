La benzina prende fuoco mentre fa rifornimento di carburante con lo scooter e rimane ustionato da fiammata di ritorno. E’ successo a Mercogliano, ad Avellino. Vittima un 18enne attualmente ricoverato al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli.

Prende fuoco mentre fa benzina: 18enne grave al Cardarelli di Napoli

La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire. La vicenda risale a ieri sera, 16 maggio. Il ragazzo, in sella al suo scooter, si ferma presso un distributore automatico di benzina per fare rifornimento. In circostanze ancora ignote, la benzina prende fuoco dal serbatoio del mezzo a due ruote. La fiammata di ritorno generata dalla combustione travolge il 18enne in pieno viso. Il ragazzo si cascia a terra, in attesa dei soccorsi. Nell’incidente riporta ustioni di primo grado sulla faccia.

Le indagini

In attesa di ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine, restano in piedi le ipotesi secondo cui la fiammata potrebbe essere stata causata da un malfunzionamento del motore o da una disattenzione del giovane. Altri dettagli potrebbero arrivare dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza dell’impianto di distribuzione. Dopo un primo ricovero all’ospedale Moscati di Avellino, il 18enne è stato trasferito al Cardarelli di Napoli.