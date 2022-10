Il premio è stato istituito dalla commissione Cultura del Comune di Napoli e, in particolare dal consigliere comunale Demetrio Paipais.

Gigi D’Alessio ambasciatore della musica napoletana

Il riconoscimento è stato assegnato “sulla base delle indicazioni pervenute alla Commissione Cultura che, su proposta del consigliere Gennaro Demetrio Paipais, ha candidato in prima battuta Gigi D’Alessio, per il trentennale della sua carriera celebrato recentemente anche attraverso una diretta Rai seguita in tutto il mondo”.

“E’ un onore per me ma anche una responsabilità pensando a chi mi ha preceduto e ha fatto grande la canzone napoletana. Penso a Merola, Carosone, Sergio Bruni. Credo che la musica sia protagonista assoluta, è lei che ci porta in giro per il mondo e non il contrario” ha detto D’Alessio. “E’ stata una bella sfida realizzare un album prendendo canzoni di trent’anni fa e collaborando con la scena underground napoletana. Mi è piaciuto molto sperimentare, perché in questo modo i ragazzi di oggi conoscono le canzoni del passato. È un premio importante, ma anche una grande responsabilità, perché significa riconoscere l’importanza di un vero e proprio monumento: la canzone napoletana!”.