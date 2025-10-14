È morto dopo una settimana di agonia Pasquale Fiore Iliceto, l’operaio di 53 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto il 7 ottobre all’interno di un negozio del centro commerciale Vulcano Buono di Nola. L’uomo, mentre stava lavorando su un’impalcatura, è precipitato nel vuoto, riportando traumi molto gravi. Dopo essere stato ricoverato in condizioni critiche all’Ospedale del Mare di Napoli, è deceduto lunedì 13 ottobre, nonostante i ripetuti tentativi dei medici di salvarlo.

Precipitato da un impalcatura di un negozio del Vulcano Buono, muore operaio di 53 anni

Si tratta purtroppo di un’altra morte bianca che colpisce la Campania. La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita all’obitorio del Policlinico Federico II, presso il reparto di medicina legale, dove sarà effettuata l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria.

Pasquale Fiore Iliceto, originario di Lucera, in provincia di Foggia, era un operaio esperto e regolarmente assunto da una ditta locale impegnata in lavori di ristrutturazione all’interno del punto vendita dove si è verificato l’incidente. Si precisa che il centro commerciale Vulcano Buono è estraneo ai fatti.

Le circostanze dell’accaduto, avvenuto intorno alle 5 del mattino di martedì 7 ottobre, sono ancora oggetto di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nola, che hanno effettuato i rilievi e ascoltato le prime testimonianze. Gli investigatori stanno anche valutando la possibilità di analizzare i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con esattezza la dinamica dell’evento.

La ricostruzione

Dalle prime ipotesi, l’operaio stava montando una scaffalatura quando, per cause ancora non chiarite, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo da un’altezza di circa due metri e mezzo e battendo violentemente la testa. Soccorso immediatamente dal personale del 118, è stato trasportato prima all’ospedale di Nola e successivamente trasferito all’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove purtroppo si è spento dopo alcuni giorni di ricovero.