Sono stati identificati i due corpi rimasti vittima questa mattina in un incidente nel casertano. Si tratta di Enrico Amatore, 21 anni, e suo padre Luigi. I due erano residenti a Mugnano.

Precipita aereo nel casertano, morti padre e figlio di Mugnano

Secondo una prima ricostruzione, padre e figlio sono finiti in un canale dopo essersi alzati in volo con un Piper: un piccolo aereo da turismo. Il piccolo velivolo sarebbe decollato dal campo volo di Castel Volturno «Delta club» alle ore 10 e 40 di questa mattina. Dopo poco i due hanno perso il controllo dell’aereo, probabilmente a causa del maltempo, finendo in un canale nei pressi del caseificio “Cilento”, ma la dinamica è ancora tutta da accertare.

Le due vittime erano molto conosciute in città. Come riporta Il Mattino, Luigi era un vigile urbano in pensione, mentre Enrico è uno dei figli della dirigente scolastica del liceo scientifico Emilio Segrè, con sede principale a Marano e succursale nel comune di Mugnano.