Tragedia a Cellole, nel Casertano, dove un velivolo Piper è precipitato ed è finito in un canale, nei pressi del Caseificio “Cilento”. Si contano purtroppo due morti. Le vittime pare siano padre e figlio.

Precipita aereo Piper nel Casertano: due morti

E’ successo un’ora fa, in un’area per fortuna non abitata. Sul posto si trovano i vigili del fuoco di Caserta e i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca che hanno subito avviato le indagini.