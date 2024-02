Una voragine di dimensioni notevoli si è aperta presso lo svincolo “Protezione Civile” della SS7 Quater, in direzione Pozzuoli. Il tratto stradale in questione è la rampa di uscita al chilometro 50+750.

Pozzuoli, voragine si apre sulla SS7 Quater: tratto stradale chiuso al traffico

Il Comune di Pozzuoli ha annunciato che la zona è stata chiusa al traffico fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco che hanno circoscritto lo smottamento e avviato tutti gli accertamenti del caso.

“Con riferimento alla comunicazione precedentemente diffusa, con OS 23 del 23/02/2024 è disposta l’ interdizione al transito veicolare della rampa di uscita al Km 50+750 in corrispondenza dello svincolo “Protezione Civile” della SS7QUATER – “Carreggiata Sud” fino al ripristino di idonee condizioni di sicurezza per la percorribilità veicolare”, si legge in un post sui canali ufficiali del Comune di Pozzuoli.

Attualmente non si hanno informazioni sui tempi necessari per effettuare i lavori di riparazione e per riaprire lo svincolo. In queste ore centinaia gli automobilisti hanno segnalato la presenza del buco lungo l’arteria stradale. Per fortuna non si sono verificati incidenti.