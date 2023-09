E’ diventato virale su TikTok un filmato girato da un utente della rete che mostra un’intensa attività geotermica nei pressi della Solfatara di Pozzuoli. “E’ impressionante”, commenta la voce in sottofondo.

Pozzuoli, virale filmato della Solfatara in “ebollizione”. Borrelli: “Nessun allarme”

Il video, caricato sui social, mostra lunghe colonne di gas sprigionate dal sottosuolo e un piccolo specchio d’acqua in ebollizione. La clip ha ovviamente generato allarme sociale, soprattutto alla luce dell’attività sismica che negli ultimi mesi sta interessando l’area dei Campi Flegrei. In molti si chiedono se il fenomeno documentato dal filmato sia in qualche modo collegato agli eventi tellurici che si susseguono regolarmente tra Napoli e Pozzuoli e se sia il segnale di un imminente episodio eruttivo.

“Questo video che sta girando in rete sta creando un allarmismo esagerato e non è supportato da alcun elemento scientifico – spiega il parlamentare Francesco Emilio Borelli sulla sua pagina Facebook -. Ho già parlato con il sindaco di Pozzuoli che si sta coordinando con gli enti preposti al controllo e al monitoraggio del territorio. Invitiamo tutti a non farsi prendere dalla paura e ascoltare i messaggi istituzionali che verranno resi noti.