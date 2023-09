Trema di nuovo la zona dei Campi Flegrei. Questa mattina, alle 11 e 02, una forte scossa di terremoto è stata avvertita da Napoli a Pozzuoli. Decine le segnalazioni sui social.

Napoli, nuova scossa di terremoto: tam-tam sui social e gente in strada

Secondo le prime rilevazioni, l’evento ha avuto una magnitudo di 3.0 e una profondità di 1,4 chilometri. A sentirla sono state migliaia di persone tra i quartieri di Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta e nei comuni di Quarto e Pozzuoli. Subito è partito il tam-tam sui social. Non risulterebbero danni. Alcune persone in via precauzionale hanno però deciso di riversarsi in strada e di abbandonare gli edifici.

Altre scosse nella notte

Un altro evento sismico ha interessato i Campi Flegrei nel cuore della notte. Due scosse alle 00 e 42 e alle 00 e 46 di magnitudo 1.1 e 1.4 hanno colpito la zona al confine tra Napoli e Pozzuoli lo scorso 21 settembre. Anche in questo caso senza conseguenze.